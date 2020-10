Ensartede efterårsdage med regn og blæst venter forude

- Det ligner et typisk dansk efterårsvejr: ustadigt, vådt, til tider blæsende, nogle solstrejf ind i mellem og ret milde temperaturer.

- Det vil opleves som om, at vi har skyer og regn efterfulgt af byger og lidt opklaring, siger Mette Zhang.

Mandag kommer der byger mod vest og regn mod øst. Dog vil der også komme enkelte solstrejf flere steder.

-Det bliver ikke prangende, men man kan godt få et kig til solen hist og pist, siger Mette Zhang.

Temperaturerne vil ligge på mellem 10 og 13 grader, og vinden bliver svag til frisk omkring syd, mens der bliver stedvis op til hård vind langs den jyske vestkyst.

- Billedet i aften og i nat er det samme: byger mod vest og efterhånden tørt mod øst og temperaturer mellem fem og ti grader.

Tirsdag ligner mandag, fortæller Mette Zhang, ligesom at onsdag ligner tirsdag og torsdag ligner onsdag.

- Det ville være nemmere, hvis man havde en repeat-knap, siger meteorologen.

Hun fortæller, at hele den kommende uge vil være en blanding af byger, regn og en smule sol og dagtemperaturer på mellem 10 og 13 grader.

- Fredag får temperaturen lige et lille nøk opad og kommer til at ligge på mellem 11 og 14 grader om dagen og mellem 9 og 12 grader om natten.

- Der får vi lige et varmt pust op sydfra, tilføjer hun,

Mette Zhang betegner den sidste uge af oktober som "typisk efterår".

- Det er helt standard-efterårsvejr med skyer og regn og byger og i den milde ende temperaturmæssigt, siger hun.

Hun tilføjer, at selv om vi i løbet af efteråret allerede har haft et par nætter med nattefrost, er der intet, der tyder på, at vi får det i den kommende uge.