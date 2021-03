Enige om: Hvornår Danmark kan åbne

Det blev slået fast under torsdagens partilederrunde på TV2 i anledningen af et-årsdagen for nedlukningen.

Her tilsluttede både Mette Frederiksen og Jakob Ellemann-Jensen sig, at Danmark i princippet kan åbnes igen, når alle over 50 år er vaccineret.

Enigheden kommer i forlængelse af, at Venstre har fremlagt et plan, hvor restriktionerne gradvist lempes frem til, at alle over 50 år samt sårbare er vaccineret.

På dette tidspunkt skal hele Danmark ifølge Venstre åbnes igen, og der skal kun ved store begivenheder med mange samlet fremvises eksempelvis bevis for vaccination eller negativ test.

Det mål tilslutter Mette Frederiksen sig under partiledernes debat torsdag:

- Jeg vil gerne rose Venstres plan. Den ligger ikke langt fra, hvad de fleste partier efterspørger og selv har arbejdet med.

- Jeg er enig i, at når alle over 50 er vaccineret, så kan vi i princippet have et åbent Danmark, siger Mette Frederiksen.

Hun lægger op til, at den kommende genåbningsplan skal vise, hvad der skal lempes først frem i mod, at hele landet igen kan åbnes. Her lægger statsministeren ligesom et bredt flertal blandt partierne op til, at børn og unges skolegang står først for.

Næst i rækkefølgen vil formentlig være liberale erhverv som frisører samt udendørsaktiviteter, må man forstå på statsministeren.

- Så vil vi nogenlunde kunne se, hvad der åbner frem mod sommer, siger Mette Frederiksen forud for forhandlingerne fredag på Christiansborg.

Hos Dansk Industri håber administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen, at politikerne bliver enige om målet. Han opfordrer samtidig til at vaccinationskalenderen ændres for at nå hurtigst muligt frem til målet.

- DI er enig i, at man bør vaccinere danskerne efter alder, når man når til den store restgruppe 12 i Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender. Det er den gruppe, der indeholder borgere fra 65 år og ned til 16 år.

- Helt konkret har vi i DI foreslået, at man starter med de 50-65-årige. Og at vi genåbner samfundet fuldt ud, når den sidste i 50'erne er færdigvaccineret. Når det er sket, vil risikoen for at lægge sundhedsvæsenet ned, nemlig være stort set nul, siger Lars Sandahl Sørensen.

Det er endnu uvist, hvornår alle over 50 år samt alle sårbare grupper vil være vaccineret. Det afhænger af leverancen af vacciner, som har vist sig at være ustabil.

Samtidig valgte Sundhedsstyrelsen torsdag at suspendere brugen af AstraZeneca-vaccinen i 14 dage, da der har været flere alvorlige tilfælde med blodpropper blandt vaccinerede i Europa.

Pausen betyder, at der er lavet en ny vaccinationskalender, hvor AstraZeneca-vaccinen slet ikke indgår. Det bliver betegnet som et worst case-scenarie.

Den justerede plan lyder på, at alle danskere over 16 år, der vil vaccineres, nu forventes at være færdigvaccineret 15. august. Tidligere var datoen 18. juli.

Så længere skal borgere og virksomheder dog ikke vente på genåbningsplanen. Den skal ifølge Mette Frederiksen være forhandlet færdig senest 23. marts.