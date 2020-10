Enhedslisten vil tilbyde polske kvinder gratis abort i Danmark

Enhedslistens sundhedsordfører Peder Hvelplund siger, at retten til fri abort er en fundamental rettighed, som alle kvinder bør have.

Han vil nu rejse forslaget for sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- Det er en helt fundamental rettighed for kvinder, som man tidligere har haft i Polen, men som nu bliver taget fra dem. Og der kan vi ikke bare stiltiende se på, at et af vores nabolande - som oven i købet er EU-medlem - fjerner sådan en rettighed.

- Der bør vi både stille den rettighed til rådighed for polske kvinder og samtidig skarpt indskærpe over for den polske regering, at det her anser vi for at være uacceptabelt, siger han.

Peder Hvelplund peger på, at polske kvinder allerede søger mod andre lande for at få foretaget en abort.

- Vi ved allerede nu, at der er polske kvinder, som rejser til Tyskland og Østrig for at få foretaget abort.

- Og her er det afgørende, at vi også hjælper. Men det skal være noget, man får stillet gratis til rådighed, så vi undgår social ulighed, siger han.

Enhedslisten har endnu ikke et bud på, hvor pengene til forslaget skal komme fra.

En forfatningsdomstol i Polen besluttede i sidste uge, at abort af fostre med misdannelser er forfatningsstridigt.

Dermed er der banet vej for en yderligere stramning af Polens abortlovgivning.

Når stramningerne træder i kraft, vil det kun være tilladt at få en abort, hvis graviditeten er et resultat af voldtægt eller incest, eller hvis den udgør en risiko for morens liv eller helbred.

Retsafgørelsen træder i kraft, når den formelt er godkendt af præsident Andrzej Duda.

Mange i Polen har i de seneste dage protesteret massivt imod stramningen.

Der foretages i dag færre end 2000 aborter om året i Polen, der har knap 38 millioner indbyggere. Langt størstedelen af dem udføres på grund af beskadigede fostre.