Enhedslisten vil stemme for rigsretssag mod Støjberg i asylsag

Enhedslisten vil indbringe tidligere udlændingeminister Inger Støjberg (V) for rigsretten, som er en særlig domstol for politikere.

Det skyldes, at hun var minister, da der i 2016 blev givet en "klart ulovlig" instruks om at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig.

- For mig at se er der ingen tvivl om, at Inger Støjberg bør stilles for en rigsret, siger Rosa Lund.

To uvildige advokater har for Folketinget vurderet konklusioner fra Instrukskommissionen og er kommet frem til, at der er grundlag for en rigsretssag, som i givet fald vil være den sjette i danmarkshistorien.

- Det har været vigtigt for os i Enhedslisten, at denne sag er blevet så grundigt belyst som overhovedet muligt.

- Det var derfor, vi ville have to uvildige advokaters vurdering. Men nu er der ingen tvivl. Vi har været ude i alle hjørner, vi har afpolitiseret sagen. Nu skal der være en rigsretssag, siger Rosa Lund.

Inger Støjberg fastholder selv, at der ikke er grundlag for en rigsret.

I byretten har et syrisk par fået erstatning for adskillelsen, og en undersøgelseskommission har vurderet, at instruksen var "klart ulovlig".

Den vurdering lægger to uvildige advokater hyret af Folketinget sig onsdag op ad.

Det er fortsat uvist, hvad partier som Socialdemokratiet, Venstre og De Konservative mener om sagen.

Støjberg endte med at gå af som næstformand i Venstre efter ét år, fordi formand Jakob Ellemann-Jensen (V) sagde, at partiet ville følge vurderingen fra de to advokater.

23 par endte med at blive ulovligt adskilt i 2016. Den ældste mand blandt asylparrene var 32 år, mens den største aldersforskel blandt parrene var 16 år.