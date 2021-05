Artiklen: Enhedslisten vil slås for at få alle 19 børn hjem fra Syrien

Det er en sejr, at regeringen nu vil arbejde for at hente børn og nogle af deres mødre hjem fra Syrien.

Men det er ikke nok, før alle børnene er kommet hjem.

Det mener Enhedslisten, der har været nogle af de hårdeste kritikere af regeringens ageren i sagen om mødre og deres børn med enten dansk statsborgerskab eller dansk tilknytning, der lever i fangelejre i Syrien under problematiske forhold.

- Det her er endnu ikke slut for Enhedslisten. Vi stopper ikke med at slås, før alle danske børn er hjemme. Vi kan ikke være bekendt at efterlade nogen i helvedes forgård i Syrien, siger retsordfører Rosa Lund (EL) i en skriftlig kommentar.

- Børnene i de syriske fangelejre lider både stor psykisk og fysisk overlast. De lider af angst og underernæring, og derfor skal de alle sammen hurtigst muligt hjem.

- De fem børn, som bliver efterladt i Syrien, har akkurat lige så meget brug for beskyttelse, som de 14 børn, som nu bliver hentet hjem, har, siger hun.

Regeringen har tirsdag aften på et pressemøde meldt ud, at den modsat tidligere udmeldinger nu vil arbejde for at hente i alt 19 børn og tre mødre hjem fra fangelejrene.

Børnene vurderes i henhold til en sikkerhedsvurdering fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) til at være i fare for at blive radikaliseret af Islamisk Stat.

De tre kvinder, som er danske statsborgere, er mødre til i alt 14 af børnene.

De sidste fem børn vil regeringen kun evakuere uden deres i alt tre mødre, som kun har tilknytning til Danmark, men ikke er danske statsborgere nu.

Det vil derfor kræve mødrenes samtykke, at børnene kan komme til Danmark uden dem, og det har mødrene ikke givet.

Derfor kommer de fem børn ikke til Danmark i denne omgang.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tidligere kategorisk afvist, at det kunne blive aktuelt at hente børnene hjem, fordi deres mødre havde vendt sig mod Danmark ved at tilslutte sig Islamisk Stat.

Holdningsskiftet kommer efter en rapport fra en taskforce, som et bredt flertal i Folketinget nedsatte i marts.

SF-formand Pia Olsen Dyhr undrer sig over regeringens hidtidige holdning i sagen.

- Vi kan ikke overlade danske børn til daglige lidelser og traumer. Danske børn er Danmarks ansvar - ikke kurdernes.

- Derfor må jeg være ærlig at sige, at jeg ikke rigtigt forstår, hvorfor Socialdemokratiet har været så stædige i den her sag, siger hun i en skriftlig kommentar.

De Radikales udenrigsordfører, Martin Lidegaard, er "kisteglad" for regeringens holdningsskift. Han henviser til rapporten fra taskforcen.

- Der står krystalklart, at det her er nødvendigt af hensyn til børnenes sikkerhed. De er i en elendig forfatning, og de lever i helvedes forgård, og det er også klart i dansk sikkerhedsinteresse.

- Jeg har sjældent læst så klar en anbefaling fra PET, som helt utvetydigt peger på, at der er en større terrortrussel forbundet med at lade de her folk sidde, end at tage dem hjem under kontrollerede former, siger han.

Det kan tage lang tid at få hentet børnene hjem.

- Det kan blive et sejt træk. Vi ved fra Finland og andre lande, der gør ligesom Danmark, at det ikke altid er nogen enkel proces at få børnene hjem, siger Pia Olsen Dyhr.

- Så det er ikke sikkert, det bliver lige med det samme. Så meget desto vigtigere er det, at vi nu har regeringens ord for, at det er det mål, man arbejder frem imod hvert eneste sekund fra nu af, siger hun.