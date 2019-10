Enhedslisten vil sænke pris på elbiler og kollektiv trafik

Langt billigere kollektiv transport og elbiler er kernepunkter for Enhedslisten i de forhandlinger om finansloven for 2020, partiet er trådt ind til mandag i Finansministeriet.

- Vi kommer ikke med ultimative krav, det skal man aldrig gøre. Men når vi siger, at vi vil have en finanslov, der kan måles på klimaregnskabet, så mener vi det.

- Det gælder blandt andet udtagning af landbrugsjord. Men den grønne omstilling skal også være en positiv ting for helt almindelige mennesker. Derfor vil vi også sænke prisen på kollektiv trafik og elbiler, siger Pernille Skipper.

Partiet mener som de andre støttepartier, at der bør sættes en større sum penge af til at købe landbrugsjord og omlægge det til skov eller andre naturområder.

Men den grønne omstilling skal også kunne mærkes af almindelige mennesker, siger Pernille Skipper.

- At omdanne landbrugsjord til skov er et godt sted at starte, for det batter virkelig.

- Men alle skal kunne være med i den grønne omstilling. Det betyder blandt andet at gøre den kollektive transport billigere. Og i vores optik skal vi give et kontant tilskud til familier, der vil udskifte den gamle benzinbil med en elbil, siger ordføreren.

Regeringen har afsat 2,1 milliard kroner til grøn omstilling og 2,1 milliard kroner til en forhandlingsreserve, der dog skal dække meget andet end klimaet.

- Det er ikke nok, siger Pernille Skipper, der dog erklærer sig optimistisk:

- Min optimisme bygger på, at vi skal have en finanslov. Ikke bare for at staten skal have et budget, men fordi en masse mennesker har stemt på et nyt flertal. De har en klar og berettiget forventning om, at de får en finanslov, der kan mærkes på velfærden og måles på miljøet.

- Derfor må vi finde de penge, vi skal bruge på den grønne omstilling. Her er vi oppe på et par milliarder mere, siger hun.