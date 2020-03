Enhedslisten vil holde regeringens coronalov i kort snor

Der er i loven en solnedgangsklausul, der betyder, at hasteloven udløber 1. marts 2021. En række partier fremhæver, at det er vigtigt, men for Enhedslisten er det ikke nok.

Folketinget bør have bedre mulighed for at holde regeringen i kort snor i forbindelse med den vidtgående hastelov, der ventes vedtaget for at inddæmme coronavirus. Det mener Enhedslisten.

- Det er utroligt vigtigt, at det er behæftet med en solnedgangsklausul. Det er fundamentalt. Vi mener dog, at et år er meget lang tid, og vi foreslår derfor en revisionsbestemmelse hver tredje måned, siger Peder Hvelplund (EL) fra talerstolen.

Nye Borgerlige foreslår, at man ændrer solnedgangsklausulen til et halvt år.

Et politisk flertal ventes at vedtage hasteloven allerede torsdag aften. Da det er en hastelov, har organisationer og eksperter ikke haft mulighed for at komme med input.

Loven lader sundhedsministeren lukke uddannelsesinstitutioner, skoler og daginstitutioner samt at forbyde adgang til offentlige og private plejehjem og hospitaler.

Sundhedsministeren får efter samtale med justitsministeren mulighed for at forbyde større forsamlinger, hvis de for eksempel er over 100.

- Det er sjældent i Folketinget, at vi er nødt til at udvise så stor tillid til regeringsmagten.

- Det er klart, at det er bekymrende, når der overdrages så store beføjelser til indskrænkelse af frihedsrettighederne for den udøvende magt reelt uden kontrol for Folketinget, siger Peder Hvelplund.

Sundhedsmyndighederne skal uden retskendelse have mulighed for at få adgang til folks bolig eller andre lokaler, hvis der er mistanke om, at de har coronavirus.

- Det er helt afgørende, at der stadig vil være en efterfølgende domstolskontrol, selv om politi bemyndiges til at gå ind i en bolig uden retskendelse.

- Det fik vi tilkendegivelse om i går fra Sundhedsministeriet, men vi kan ikke se det fremgå klart af lovforslaget, siger Peder Hvelplund.

Han forventer at få en afklaring på begge ting, når udvalget skal behandle lovforslaget, inden det andenbehandles torsdag.

Myndighederne får også mulighed for at tvangsundersøge, tvangsbehandle eller sætte folk i tvangskarantæne, hvis der er mistanke om smitte af coronavirus. Der er også mulighed for vaccination gennem tvang.