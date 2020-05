Artiklen: Enhedslisten vil have styr på teststrategien

Enhedslisten vil have styr på teststrategien

Enhedslisten har fokus på at få de ældste elever tilbage i folkeskolen samt at få styr på teststrategien, når der torsdag skal forhandles om den videre åbning af Danmark.

Det siger politisk ordfører Pernille Skipper inden forhandlingerne med de øvrige partiledere.

- Jeg håber, vi kan lave en aftale, hvor vi åbner nogle af de vigtigste ting. Jeg tror, der er enighed om de største skoleklasser. Især af hensyn til de udsatte børn har Enhedslisten fokus på dem, siger hun.

- Også STU'erne, hvor mennesker med handicap blandt andet kan gå, er vigtigt for os af få åbnet. Det har stor betydning for den mentale sundhed og for forældrenes produktivitet, når børnene kan komme i skole igen, siger Skipper og tilføjer om teststrategien:

- Vi skal have styr på testningen. Testkapaciteten er stadig ikke der, hvor den burde være. Vi har en nedskrevet teststrategi, men der bliver testet for lidt, og vi har fortsat ikke fået et repræsentativt udsnit af befolkningen testet.

- Det betyder, at vi faktisk ikke ved, hvor voldsomt det står til med smitteudviklingen i vores samfund.

Testtelte, der er opsat landet over, skulle teste 20.000 personer dagligt. Men det tal er man langt fra, skriver Jyllands-Posten, som er i besiddelse af et notat, der viser tallene fra sidste uge.

Flest blev testet mandag 27. april. Her var antallet 2548. I løbet af ugen faldt antallet til 2414 om onsdagen og 2186 om fredagen. I weekenden var antallet 1700 lørdag og 1490 søndag, skriver avisen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) udtaler torsdag morgen til P1-programmet "Slotsholmen", at tusindvis af tilfældigt udvalgte danskere torsdag vil modtage en besked i e-boks fra Statens Serum Institut.

De vil blive bedt om at blive testet for coronavirus. Også selv de ikke har symptomer. Og at det er frivilligt.

- Vi vil nu sætte gang i stikprøvetestning, så vi kan få klarlagt, om der er smitte i samfundet steder, vi ikke har set endnu, siger ministeren.

Regeringen ønsker at åbne hele detailhandlen, caféer og restauranter, storcentre samt skolerne for de ældste elever i næste fase af genåbningen. Den skal efter planen begynde i næste uge. Det sagde statsminister Mette Frederiksen onsdag aften.