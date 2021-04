Enhedslisten vil have en offentligt funderet vaccineproduktion

Men står det til Enhedslisten, et af regeringens støttepartier, bliver statsministerens plan om vaccineproduktion på kommercielle vilkår ikke til noget.

Statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterede mandag aften regeringens planer om, at der skal produceres coronavacciner på dansk jord i 2022.

Mette Frederiksen ønsker, at planen skal realiseres gennem en såkaldt markedshøring og udbud af opgaven.

Men Enhedslisten ser derimod hellere, at en kommende vaccineproduktion i Danmark bliver funderet med en offentlig vaccineenhed.

Det siger partiets corona-ordfører Peder Hvelplund (EL) i en skriftlig kommentar.

- Vi fortsætter med at lægge alle æg i medicinalindustriens kurv. Det bliver dyrt for samfundsøkonomi og desværre også for folkesundheden, siger Peder Hvelplund.

- Det er afgørende at der kommer offentlige investeringer, der efterfølges af modkrav til industrien om deling af viden og data, indkøb til kostpris og krav om donationer til lavindkomstlande, siger han.

Statsministeren skal ifølge TV2 bruge folketingets accept til at gennemføre udbuddet, før det kan blive virkelighed.

Og det vil Enhedslisten ikke give sin stemme til. I stedet foreslår partiet, at der bliver oprettet en uafhængig, offentlig vaccineenhed.

Den skal sikre uafhængig rådgivning om lovende vaccinekandidater, og så skal den råde over en fond på fem milliarder kroner til investeringer i vaccineudvikling og produktion, lyder det fra Enhedslisten.

-Det er afgørende, at vi får sikret offentlige investeringer og større demokratisk kontrol over både forskning, udvikling, produktion og distribution af vacciner, siger Peder Hvelplund.

Mette Frederiksen har ikke villet udpege selskaber, der kunne producere vaccinen, ligesom hun heller ikke ønsker at sætte et beløb på, hvor mange skattekroner, projektet skal have i ryggen.