Enhedslisten vil gribe genåbning forsigtigt an

Hvis det står til Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, er der ingen grund til at gå for meget i detaljer med, hvad der eventuelt skal åbnes i næste fase.

Det siger hun inden et partiledermøde torsdag om den videre genåbning af samfundet.

- Det handler om forsigtighed, forsigtighed og forsigtighed. Det handler om liv og vores sundhedssystems overlevelse. Det kan stadigvæk gå galt, hvis vi ikke passer på.

- Vi står i en unik situation i forhold til mange andre lande i verden, fordi vi lukkede så hurtigt ned. Nu skal vi ikke lukke for hurtigt op med alle de risici, det indebærer, siger Skipper.

Det handler om at holde øje med smitteudviklingen, mener hun.

- Øverst på dagsordenen er, at vi skal have vores teststrategi ordentlig på plads.

- Vi skal sørge for, at vi kan følge med, og at vi kan overvåge, når flere bliver smittet, når vi åbner mere op. Det skal der styr på, før vi begynder at pege på ud, hvad der er det næste, som skal åbnes, siger hun.