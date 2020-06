Enhedslisten vil give 10.000 kroner til millioner af danskere

Er man over 18 år og udeboende, skal man have 10.000 kroner i hånden til sommerferien, mener Enhedslisten.

Enhedslisten vil give alle udeboende voksne 10.000 kroner, hvis de har en årlig bruttoindkomst under 380.000 kroner.

Den såkaldte sommercheck skal sparke gang i økonomien efter coronakrisen, siger Rune Lund, der er partiets finansordfører.

- Det har været en hård tid i Danmark. Med en skattefri sommercheck kan vi give danskerne en hjælpende hånd til en bedre sommer. Det synes jeg ærlig talt, de har fortjent.

- Og samtidig sætter vi gang i økonomien. Det vil være særligt godt for de mange små virksomheder, der har fået en gedigen mavepuster af coronapandemien, siger han i en pressemeddelelse.

Forslaget er ifølge Enhedslisten målrettet borgere med lav- og mellemindkomster, og det er meningen, at pengene skal bruges til is, kaffe og baderinge ude i det danske sommerland.

Det er omkring tre millioner borgere, der vil få gavn af tiltaget, og partiet anslår, at det vil koste mellem 30 og 35 milliarder kroner.

Ifølge Rune Lund er det her en "fair" måde at give økonomien en saltvandsindsprøjtning.

- Vi skal give pengene til dem, der rent faktisk vil bruge dem. Nemlig de med lave og almindelige indkomster.

- Der er jo ingen logik i, at vi skal dele penge ud til de rigeste, så de kan polstre opsparingskontoen endnu mere, siger han.

Enhedslisten er ikke det eneste parti, der ønsker, at sommerglade borgere skal stå for kickstarten af dansk økonomien.

Tidligere lørdag foreslog SF, at børnefamilier skal have udbetalt en ekstra børnecheck, der vil give mellem 3000 og 4500 kroner mere per barn. Det skriver DR.

Tiltaget vil koste 3,7 milliarder kroner, vurderer partiet.

Også her er håbet, at børnefamilier vil gå ud at bruge lidt ekstra penge på sommerferien.

- Dem, der har børn, er mange forskellige grupper såsom både studerende og arbejdsløse. Så det, at vi breder det mere ud, gør, at vi får mere gang i forbruget, og det er det, vi skal sørge for for at komme godt igennem den her krise, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr til DR.