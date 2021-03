Enhedslisten vil bruge penge på kreativ genåbning af skoler

- Vi har åbnet lidt op nu, men det er frustrerende lidt. En dag om ugen uden for er meget, meget lidt, siger politisk ordfører Mai Villadsen.

Hun er villig til at sætte penge af, så der kan "tænkes mere kreativt" for at få flere tilbage i grundskolen og helt op til de videregående uddannelser.

- Vi bliver nødt til at tænke mere kreativt. Tænke i mindre hold, mindre grupper, dele klasser over i to, se om man kan mødes halve årgange eller i studiegrupper på videregående uddannelser. Det er vi også villige til at sætte penge af til.

Selv om Mai Villadsen kalder tirsdagens genåbningsaftale på skoleområdet for "frustrerende" var det stadig den rigtige balance.

- Vi gik til kanten af, hvad myndighederne anbefalede tirsdag. Nogle eksperter advarer om, at vi måske gik for langt. Det synes jeg vidner om, at vi landede det rigtige sted, siger hun.

Men hvornår flere kan komme tilbage i skole afhænger "helt og holden af, hvordan smitten udvikler sig".

- Vi er stadig et parti, der er optaget af at gå forsigtigt frem. Så det vil afhænge af smitteudviklingen. Men der er ingen tvivl om, at så snart der er plads, så står børn og unge allerøverst på vores liste, siger Mai Villadsen.

Hendes møde onsdag med statsministeren er et led i de bilaterale drøftelser, der foregår mellem regeringen og Folketingets partier om den videre langsigtede genåbning af Danmark.

Foreløbig har statsministeren holdt møder med Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance, Alternativet og De Radikale.

Efter mødet med Enhedslisten, der er klokken 11.30, venter de sidste to drøftelser med henholdsvis De Konservative og Nye Borgerlige.

Herefter kommer der en melding fra statsministeren, skriver hun onsdag morgen på Facebook.

- Jeg fortsætter snakken med de sidste partiledere i dag om en langsigtet genåbningsplan. Målet er, at Danmark bliver åbent så hurtigt, som det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Mere om det senere i dag, skriver Mette Frederiksen.