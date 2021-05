Enhedslisten truer med at udløse valg

Rød blok skrev efter valget i 2019 under på et forståelsespapir, der gav Socialdemokratiet regeringsmagten. I papiret står der blandt andet, at den nye regering skal bekæmpe børnefattigdom. Det er det løfte, Enhedslisten nu frygter, at regeringen løber fra ved at skele over midten mod blå blok. (Arkivfoto)

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix