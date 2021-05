Enhedslisten til statsministeren: Løft sygeplejerskernes løn

Ifølge Enhedslisten mangler der et historisk opgør med fordelingen af lønkronerne i de offentlige fag. Det opfordrede partiets politiske ordfører, Mai Villadsen, i sin 1. maj-tale statsminister Mette Frederiksen til at gøre op med.

- Der er lige nu sygeplejersker landet over, som har varslet strejke. Det blander jeg mig ikke i. Men jeg må sige: Jeg forstår dem godt, lød det.

- Noget skal der ske, og derfor vil jeg gerne i dag sende et budskab til landets statsminister: Vi har et politisk ansvar for at rette op på urimelige forhold i velfærden. Lad os give velfærdens helte nogle flere kolleger og en ordentlig løn.

Hun mener problemet opstod med det, der hedder tjenestemandsreformen. Det er en politisk aftale fra 1969, hvor lønhierarkiet for en offentligt ansatte blev aftalt.

Her blev de forskellige fag placeret på forskellige løntrin. Ifølge Enhedslisten blev der dengang taget nogle forkerte beslutninger om, hvor fag såsom sygeplejerske skulle placeres.

Ifølge Mai Villadsen blev de i hvert fald sat for lavt.

- Ikke fordi de har nemme job uden ansvar. Ikke fordi de har mindre travlt.

- Man tror det er løgn, men det blev besluttet politisk for 50 år siden og det er stadig ikke ændret endnu. Det er fordi, der arbejder mange kvinder i de fag. Og de fag blev placeret lavere på lønniveauerne, siger hun.

- Det er i den grad mangel på respekt for alle, der arbejder i de fag.

Emnet er blevet aktuelt, efter at et snævert flertal af sygeplejerskerne stemte nej til den seneste overenskomst.

Derfor er der nu varslet strejke. Fordi mange sygeplejersker arbejder på livsvigtige afdelinger på hospitalerne og i sundhedsvæsnet, har Dansk Sygeplejeråd udpeget 10 procent, som har varslet strejke fra 21. maj.

Eksempelvis bliver der ikke tale om strejke fra sygeplejersker, der arbejder på kræft- og børneområdet.