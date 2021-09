Enhedslisten øjner flere hjemtagelser fra Syrien

En kvinde med dobbelt statsborgerskab er ifølge DR og Ekstra Bladet blandt de tre mødre til i alt 14 børn med dansk tilknytning, som hentes hjem fra syriske fangelejre.

Det burde ifølge Enhedslisten åbne for, at alle med dansk statsborgerskab skal hentes til Danmark. Det mener udlændingeordfører Rosa Lund (EL).

Regeringen meddelte tilbage i maj, at tre danske mødre samt deres i alt 14 børn skal hjemtages fra to fangelejre i Syrien.

Desuden arbejdes der på at hjemtage yderligere fem børn med dansk tilknytning. Dog uden at deres i alt tre mødre kommer med til Danmark. Men det kræver samtykke fra mødrene, der har fået frataget deres danske statsborgerskab administrativt.

- Man har sagt, at man ikke vil tage de sidste fem danske børn med hjem, fordi man har frataget deres mødre statsborgerskabet. Men nu taler vi om en kvinde, der er dobbelt statsborger, som man tager hjem, hvilket er fornuftigt, men så forstår jeg ikke, hvorfor de sidste fem børn ikke også skal hjælpes, siger Rosa Lund.

Kvinden med det dobbelte statsborgerskab har ifølge DR og Ekstra Bladet syv børn.

Regeringen anført af statsminister Mette Frederiksen (S) har klart sagt, at det kun er kvinder med dansk pas, som kunne blive hentet hjem.

Med henvisning til en vurdering fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) har regeringen foretaget en kovending i sagen generelt. Tidligere var holdningen ganske klart, at ingen fra de syriske fangelejre, dansk tilknytning eller ej, skulle tilbage til Danmark. Fordi forældrene til børnene havde vendt Danmark ryggen og støttede den militante bevægelse Islamisk Stat.

- Det er mærkeligt, at man ikke vil tage de sidste fem børn hjem. Regeringen har lavet mange krumspring for ikke at tage de sidste tre mødre hjem, siger Rosa Lund.

- Man har frataget dem deres statsborgerskab, man har prøvet at skille dem fra deres børn, men jeg synes, at dette er beviset på, at det ikke var nødvendigt. Man kan sagtens tage alle hjem, siger hun.

I en skriftlig kommentar til medierne svarer udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), at regeringen står ved sin beslutning fra maj.

- Også selv om det betyder, at det formentlig først vil blive afgjort i en dansk retssal, om en af mødrene kan fratages sit danske statsborgerskab, siger Tesfaye.

Han tilføjer, at PET ikke har haft indvendinger af sikkerhedsmæssig karakter i sagen.