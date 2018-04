Enhedslisten laver plan og lufter regeringsambitioner

Planen "100 dage med Enhedslisten" indeholder 100 tiltag, der kan igangsættes på 100 dage, hvis partiet var i spidsen for et rødt flertal.

Tallet 100 er i fokus i den plan, som Enhedslisten har arbejdet på i over et år, og som lanceres op til partiets årsmøde, der finder sted fredag til søndag i København.

Og planen er første skridt på vej mod at gøre Enhedslisten til et regeringsparti.

Sådan lyder det fra politisk ordfører Pernille Skipper.

- Det er ambitionen en dag, at Enhedslisten skal danne regering. Vi vil gerne have så meget indflydelse og så meget igennem som muligt.

- Vi vil gerne gøre de rigtige ting for vores velfærdssamfund, for kloden, for mennesker ramt af sygdom og arbejdsløshed og for mennesker på flugt, siger Skipper.

Planen er ikke et udtryk for, at det næststørste parti i rød blok efter Socialdemokratiet allerede nu vil i regering ved næste folketingsvalg.

- Det er ikke i morgen, at det kommer til at ske. Men med denne plan kan vi forhåbentlig sætte et perspektiv op for, at det, vi ønsker, kan lade sig gøre.

- Det behøver ikke bare være et valg mellem to statsministerkandidater, der især på de dårlige dage virker, som om de er to versioner af det samme, siger Skipper.

Samlet set indebærer planen udgifter for 49,9 milliarder kroner. Der er indtægter for 58,4 milliarder kroner. Dermed er den samlede plan overfinansieret med 8,5 milliarder kroner.

Hvis det står til Enhedslisten, skal skatten blandt andet sænkes for syv milliarder kroner for de laveste indkomster, udviklingsbistanden hæves markant, tandlægen gøres gratis, og den kollektive transport gøres 30 procent billigere.

Til gengæld skal de rigeste danskere og de store virksomheder bidrage mere til fællesskabet via en ny millionærskat og afgifter på store formuer og stor arv.

- Kigger man på forslagene konkret, er det stort set tilbagerulninger. Toppen af vores samfund har fået skattelettelser for omkring 45 milliarder kroner de seneste 15 år.

- Og der siger vi så, at nogle af de skattelettelser ruller vi tilbage, fordi de penge har vi brug for i forhold til at sikre vores velfærdssamfund, siger Skipper.