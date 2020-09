Enhedslisten kræver 2000 flere ansatte i ældreplejen

Partiet kræver derfor, at der i den kommende finanslov afsættes over en milliard kroner til ældreområdet, som blandt andet skal gå til 2000 flere ansatte i ældreplejen.

Det siger Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper.

- Flere hænder i ældreplejen er Enhedslistens helt centrale velfærdskrav til finansloven. Vi kan ikke længere ignorere, at så mange ældre mennesker ikke får en ordentlig behandling, siger hun.

- Jeg tror, at mange har set i dokumentarerne i løbet af sommeren, hvordan der kan opstå en forrået kultur, når nedskæringer, stress og jag påvirker arbejdsmiljøet.

Hun henviser blandt andet til en dokumentar om to beboere på plejehjem i Østjylland, som TV2 har bragt, der har sat gang i debatten om kvaliteten i ældreplejen.

Konkret foreslår Enhedslisten, at der ansættes 1500 ekstra fuldtidsmedarbejdere i ældreplejen. Til det skal der afsættes 653 millioner kroner. Det skal samtidig sikre, at et tilsvarende antal allerede ansatte ufaglærte kan blive uddannet.

Derudover skal der ansættes 500 ekstra husassistenter til plejecentrene, mener partiet. De skal styrke rengøring og hygiejne på ældreområdet som følge af coronapandemien.

Og afsluttende skal der ifølge Enhedslisten afsættes 200 millioner kroner årligt til faglig sparring og supervision af social- og sundhedsmedarbejdere i ældreplejen.

- Det er ikke kun et spørgsmål om antallet af hænder. Men jeg tror, at det grundlæggende problem opstår, fordi vi i mange år har set nedskæringer fra skiftende regeringer, siger Pernille Skipper.

- Det betyder, at når man løber så hurtigt, at der ikke er tid til faglighed, så kommer man på et tidspunkt til at se over hovedet på de mennesker, man skulle se i øjnene, og så får man en forrået kultur.

Der bliver ikke tale om et ultimativt krav fra Enhedslistens side, understreger Pernille Skipper.

- Vi går ikke til finanslovsforhandlingerne med ultimative krav. Men det er et helt, helt centralt krav fra Enhedslisten i de kommende forhandlinger. For ældreplejen er et område, der er blevet forsømt i så mange år, siger hun.