Enhedslisten forlader forhandlinger om hjælpepakker

- Det er dybt pinligt, at regeringen ikke vil gøre mere for at forhindre, at hjælpepakkerne ender i skattely.

- I månedsvis har skatteyderne bare kunne se til, mens millioner af kroner havner i lommerne på skattelyselskaber. Det kunne vi have sikret os meget bedre mod i denne aftale, men det ville regeringen ikke, skriver partiets erhvervsordfører, Victoria Velasquez, i en kommentar.

Enhedslisten arbejdede, da hjælpepakkerne blev vedtaget, for at selskaber i skattely ikke skulle kunne få del i dem. Siden har der dog været uenighed med regeringen om, hvordan begrebet skal forstås.

Her har regeringen taget en restriktiv tilgang.

Partierne forhandler i Erhvervsministeriet om en forlængelse af hjælpepakkerne, som skal hjælpe virksomhederne under coronakrisen.

Den nuværende hjælpeordning for kultur- og sportslivet udløber lørdag.