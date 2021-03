Enhedslisten forlader affaldsforlig på grund af udbud

Fredag har Enhedslisten forladt forliget, fordi den mener, at der bliver truffet beslutninger, som ikke følger de mål. Det oplyser partiets klimaordfører, Peder Hvelplund.

I sommer indgik et bredt flertal i Folketinget et affaldsforlig. Målet var blandt andet at nedbringe forbrændingen og dermed co2-udledningen.

Dengang aftalte partierne, at kommunerne fik seks måneder til at komme med en liste over værker, der skulle lukke. Hvis vi ikke det skete, ville en række sanktioner træde i kraft.

En af de sanktioner var, at man i stedet for kommunerne ville bruge en udbudsmodel og nedbringe kapaciteten gennem konkurrence.

Dengang kaldte næstformanden i Kommunernes Landsforening (KL), Martin Damm (V), tidsfristen på seks måneder for urealistisk og urimelig.

- Det er helt håbløst. Det her er enormt komplekst og ikke noget, man bare lige ordner søndag formiddag, sagde han.

Kommunerne nåede ikke at opfylde deres del, og Enhedslisten er utilfredse med, at de andre forligspartier ikke har færdiggjort KL's arbejde men i stedet er gået videre til udbudsmodellen.

- De øvrige forligspartier har nu iværksat en udbudsmodel - en liberalisering af hele affaldssektoren. Der mener vi ikke, at det er forsvarligt at gøre på det nuværende grundlag, siger han.

- Kommuneren har leveret et solidt stykke arbejde og er kommet 95 procent i mål med at lave en liste, der kan sikre, at vi får nedbragt forbrændingskapaciteten med 30 procent (i 2030, red.).

- Derfor er jeg uforstående overfor, at man i forligskredsen ikke er villig til at bringe aftalen det sidste stykke vej, så man kan nå i mål med den model, KL har præsenteret.