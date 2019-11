Enhedslisten erkender at børn på Sjælsmark ikke når ud inden jul

Partiet vil derfor bringe emnet ind i forhandlingerne om finansloven for næste år. Det har partiet hidtil holdt sig fra. Men det er ikke en betingelse for finansloven, for Enhedslisten stiller ikke ultimative krav.

Enhedslisten er ved at miste tålmodigheden og erkender, at børnene formentlig forbliver på udrejsecenter Sjælsmark julen over.

- Tiden rinder ud, og vi er ved at miste tålmodigheden. Det kan formentlig ikke lade sig gøre at få børnene ud inden jul, derfor må vi nu inddrage spørgsmålet i finanslovsforhandlingerne. Det bliver bøvlet at få finansloven på plads, hvis vi ikke har en plan eller en dato, siger politisk ordfører Pernille Skipper (EL).

På udrejsecenteret bor der asylansøgere, som er blevet afvist, fordi de ikke har lovkrav på asyl i Danmark. Hidtil har Enhedslisten ikke villet gøre emnet til en del af forhandlingerne om finansloven som for eksempel De Radikale.

Tidligere har Dansk Folkeparti med en vis succes gjort udlændingespørgsmål til en del af forhandlingerne om finansloven, men det har Enhedslisten undladt, fordi det er to forskellige ting. Nu har partiet mistet tålmodigheden.

Der er gået mere end fire måneder, siden regeringen blev enig med støttepartierne om, at børnefamilier ikke skal bo på udrejsecenteret.

Det skete i forståelsespapiret, der lod Socialdemokratiet danne regering i sommer. Der er ikke nævnt en dato i papiret. I stedet står der, at et nyt udrejsecenter skal indrettes efter anbefalinger fra "Røde Kors og Ombudsmandens rapport vedrørende forholdene på Sjælsmark".

Kravet er dog ikke en betingelse for at indgå en aftale om finansloven.

- Vi stiller ikke ultimative krav. Det er ikke en alt eller intet tilgang, det her er vigtigt for Enhedslisten, og det bliver bøvlet, hvis vi ikke som minimum får en dato eller en plan, siger Pernille Skipper.

Hun sætter ikke en specifik dato på for, hvornår børnene senest skal være ude.

- Vores minimum var før jul, og vi troede, at vi gav regeringen lang snor. Vi ville ønske, vi kunne sige inden 1. januar, det er formentlig også usandsynligt, nu må vi erkende, at det at få en dato i sig selv vil være et vigtigt skridt fremad, siger Pernille Skipper.

Hun erkender, at det for nogen kan virke som et "Christiansborg-greb", at det nu inddrages i forhandlingerne, fordi der ikke er sket nok.

Problemet med Sjælsmark er ifølge Enhedslisten, at det ligger i et militært område. Partiet ville helst stille boliger til rådighed for de afviste asylansøgere og lade børnene gå i skole.