Enhedslisten beholder dobbeltløn i partikassen

Enhedslisten er normalt blandt de hårdeste kritikere af politikere, der får dobbeltløn.

Og derfor vakte det en del opsigt, da afgående teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) kunne få udbetalt omkring en halv million kroner i eftervederlag, selv om han havde fået et andet velbetalt arbejde.

Enhedslisten i København valgte derfor i første omgang at frasige sig den partiskat, som Kabell ifølge partiets interne regler skulle betale. Pengene skulle doneres til et godt formål.

Men den beslutning er altså blevet lavet om, kan Jyllands-Posten fortælle torsdag.

Det er sket på en generalforsamling 10. marts, hvor et medlem havde stillet forslag om at bruge beløbet i det revolutionære arbejde.

Forslagsstilleren, Reinout Bosch, begrunder blandt andet sit forslag med et citat af den romerske kejser Vespasian, der skulle have sagt de berømte ord "penge lugter ikke", da hans søn Titus brokkede sig over latrinskatten.

Jyllands-Posten har talt med forhenværende bestyrelsesmedlem i Enhedslisten København, Eva Milsted Enoksen, der stadig er talsperson i sagen om Kabells eftervederlag.

Hun har tidligere sagt til avisen, at det var vigtigt, at pengene ikke havnede i partikassen. Men hun mener ikke, at den nye beslutning er moralsk forkert.

- Det ændrer ikke på, at vi er imod dobbeltløn, siger Milsted Enoksen til Jyllands-Posten.

- For mig var det vigtigste, at vi ikke fremadrettet kunne have situationer, hvor folk fik dobbeltløn. Det sørgede generalforsamlingen for ved at ændre vedtægterne, siger hun til avisen.