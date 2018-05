Engelsk skal afløse dansk som første fremmedsprog i Grønland.

- Det grønlandske sprog er vort officielle sprog. Der skal arbejdes hen imod, at det engelske sprog bliver vort første fremmedsprog, står der blandt andet i partiernes arbejdsprogram.

Arbejdsprogrammet indeholder en række målsætninger, der skal give befolkningen mulighed for at følge med i, om regeringen lever op til sine mål.

Ønsket om at erstatte dansk med engelsk er opstået, fordi regeringen mener, at det vil gøre skolebørnene bedre rustet til Grønlands politiske, handelsmæssige og teknologiske udvikling samt til den internationale verden.

- Nu hvor vi således er ved at blive en del af den internationale verden, er det kun naturligt at skabe rammerne for, at vi lettere kan tilegne os det internationale sprog, således at engelsk bliver første fremmedsprog.

- Det er derfor også koalitionspartiernes mål, at engelsk skal undervises i og tilrettelægges som det første fremmedsprog, står der i aftalen.

I aftalen er det uddybet, at elevernes opnåede resultater skal højnes inden for både grønlandsk, engelsk og dansk. Det vil regeringen opnå ved at bekæmpe lærermanglen med en reform af læreruddannelsen.