Engelsk agent afslørede dansker der søgte småpiger til sex

Sidste sommer kom en 54-årig dansk mand i kontakt med en engelsk kvinde på nettet. Kvinden var mor til to piger på fire måneder og fire år, og de aftalte, at den danske mand kunne misbruge de to små piger.

Torsdag er Frank Dennis Martinussen ved Retten i Kolding blevet idømt to og et halvt års fængsel for forsøg på voldtægt af de to piger og for besiddelse af børneporno.

Manden kom i kontakt med kvinden i et chatforum på internettet. Her beskrev han i detaljer, hvilke seksuelle overgreb han ville udsætte pigerne for.

De to aftalte, at hun skulle komme til Danmark med børnene. Han forberedte sig på besøget ved at købe blandt andet en weekendseng, bamse og chokolade.

Om eftermiddagen den 26. august tog han til Billund Lufthavn for at hente moren og de to børn. Med sig havde han et skilt med morens navn.

De dukkede dog ikke op. Det gjorde dansk politi til gengæld, og Martinussen blev anholdt. Han har siddet varetægtsfængslet siden.

I retten nægtede han sig skyldig, fortæller senioranklager Christina Bork Hansen.

- Han forklarede, at han dels ikke troede på, at kvinden var ægte, dels at han selv var ude på at fange pædofile på internettet. Han ville afsløre hende, hvis hun viste sig at være ægte, siger senioranklageren.

Domsmandsretten troede dog ikke på hans forklaring og lagde blandt andet vægt på de forberedelser til pigernes besøg, som han havde truffet.

Christina Bork Hansen ville have ham idømt mellem to og et halvt og tre års fængsel.

- Men det er altid lidt svært, hvad straffen skal være, når der er tale om forsøg, og jeg er godt tilfreds med dommen, siger senioranklageren.

Det er Martinussen ikke. Han ankede på stedet dommen til Vestre Landsret med krav om frifindelse.