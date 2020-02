Engell tror på aftale mellem V og S trods angrebsmail

Statsminister Mette Frederiksen (S) beklagede tirsdag, at Socialdemokratiet ifølge en intern mail havde planlagt et "angreb" på Venstre, selv om partierne forhandler om udligning. Men Engell tror fortsat på aftale.

- Der er rigtig mange venstreledede kommuner, som kommer til at hente mange penge ud af det her, siger Hans Engell.

Venstre afviste efter beklagelsen at møde op til yderligere forhandlinger tirsdag, og onsdag kræver leder Jakob Ellemann-Jensen et møde med Mette Frederiksen.

Socialdemokratiet forhandler med flere partier om en omfordeling eller udligning mellem rige og fattige kommuner. Aftalen skal fordele omkring 18,5 milliarder kroner mellem landets 98 kommuner.

Ved en fejl blev en mail, der omtalte angreb på Venstre, sendt til en journalist på Jyllands-Posten, hvilket har vakt udbredt kritik.

Alligevel tror Engell på en aftale.

Der er mange Venstre-kommuner, som vil nyde godt af en ny omfordeling.

Desuden er der mange kommuner, der skiftevis er ledet af Socialdemokratiet eller Venstre, og det vil være godt signal for V at sikre dem inden kommunalvalget november 2021.

Og endelig, hvis Venstre ikke går med i en aftale, vil mange af partiets borgmestre sandsynligvis i stedet skulle af med penge, fordi regeringens støttepartier vil tage sig godt betalt for at gå med i en aftale.

- Hvis det falder på gulvet med Venstre, må vi regne med, at støttepartierne vil kræve overpris. Det kan kun ske på bekostning af nogle af Venstres kommuner.

- Venstre har siddet så længe ved bordet, at det ligner en aftale, siger Hans Engell.

Venstre lancerede i sidste uge tre krav for at gå med i en aftale.

To af kravene er spiselige, mener Engell, der er skeptisk over for partiets udlændingekrav.

Det går ud på, at der skal skæres i det særlige tilskud til kommuner med mange borgere med udenlandsk herkomst. Det vil formentlig især ramme socialdemokratiske kommuner på Vestegnen.

I valgkampen havde Venstre også selv udarbejdet en manual, der skulle sikre, at partiets folketingskandidater kunne kritisere Socialdemokratiets udlændingepolitik.

Men partiet forsvarer det med, at det er sædvane i valgkampe og ikke er sket under forhandlinger som nu.