Engell ser muligheder: Arne skal nok få sin pension

En række partier har opstillet hvert sit krav for at lægge stemmer til forslaget, der præsenteres tirsdag klokken 13. En del er dog kendt allerede. Politisk kommentator Hans Engell tror på, at statsminister Mette Frederiksen (S) får det vedtaget.

- Hun er virkelig i medvind, Arne skal nok få sin pension, det er jeg sikker på. Jeg tror, at det bliver et meget bredt flertal, som bærer den igennem med både røde og blå partier. Det bliver en kulørt blanding, siger han.

Han tror på en bred aftale med partier så forskellige som SF, Enhedslisten, De Konservative, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

Selv De Radikale er blødt op, bemærker han. Han mener, at Mette Frederiksen er klar til at gå til valg på forslaget, men anser det for usandsynligt, fordi der er så mange partier, der gerne vil være med.

- På nogle områder vil hun kunne imødekomme dem. Hun vil være ret åben i forhold til de forslag, partierne er kommet med. Men hun kan ikke gøre det til en gavebod, og det bliver ingen ny efterlønsordning.

- Enhedslistens krav om nærmest at droppe velfærdsforliget kommer Socialdemokratiet ikke til, siger Hans Engell.

Velfærdsforliget fra 2006 er det forlig, der betyder, at pensionsalderen stiger, i takt med at vi lever længere.

Efter at politikerne forringede efterlønsordningen i 2011, har der dog været en frygt for, at nogle bliver overladt til sig selv, når pensionsalderen stiger, men sikkerhedsnettet er væk.

Mette Frederiksen vil være fleksibel i forhold til finansiering i den nye pensionsordning, mener Hans Engell.

Han ser også et forløb for sig, hvor hun kan kæde det sammen med skatteforhandlingerne eller klimaforhandlingerne, hvor indrømmelser det ene sted kan føre til indrømmelser det andet sted.