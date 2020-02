Engell om angrebsmail: Venstre forsøger at malke beklagelse

Venstre forsøger at malke situationen ved at få statsministeren for bordenden i forhandlingerne om økonomisk omfordeling mellem kommunerne. Det mener politisk kommentator Hans Engell.

Statsminister Mette Frederiksen (S) beklagede tirsdag, at Socialdemokratiet ifølge en intern mail havde planlagt et "angreb" på Venstre, selv om partierne forhandler om udligning. Venstre øjner en mulighed ifølge Engell.