Engell: Regering må føje Dansk Folkeparti om finansloven

- De bliver nødt til at følge Dansk Folkeparti. Jeg har svært ved at se en finansminister kommandere DF til forhandlingsbordet. De har ikke andre muligheder. De kan jo ikke lave en aftale med Socialdemokratiet, siger han.

Regeringen har intet valg: Den må droppe sin skattereform, hvis den vil have næste års finanslov på plads med Dansk Folkeparti.

Tirsdag satte DF's leder, Kristian Thulesen Dahl, pistolen for brystet på regeringen. Den må droppe sine skattelettelser, hvis den vil have finansloven igennem med DF. Ellers tages finansloven som "gidsel", mente han.

- Det er en benhård melding fra Thulesen Dahl til regeringen. Hans krav på udlændingeområdet er lodret imod, hvad regeringen vil, siger Hans Engell.

Han henviser til, at regeringen vil lade udlændinge arbejde for at fremme integrationen. DF vil ikke integrere udlændinge, men sende dem hjem. DF kræver hjemsendelse af udlændinge som modkrav til skattelettelser.

Regeringen foreslog skattelettelser for 23 milliarder kroner. De blev straks skudt ned af DF under pres fra Socialdemokratiets krav om mere velfærd.

- Det er et forrygende nederlag for regeringen, hvis man bare vedtager en lille fedtet finanslov. Det er jo regeringens flagskib, der ser ud, som om det er ved at blive sænket, siger Hans Engell.

Hvis regeringen ikke kan lande en stor finanslov nu, gentages dramaet om skat og udlændinge til foråret, mener han.

- Det er virkelig en nedtur for Kristian Jensen. Det er ikke noget imponerende forløb, han har stået i spidsen for. Det tyder ikke på noget godt klima mellem regeringen og dens støtteparti, mener Hans Engell.

DF har brug for sejre efter nederlag i kommunalvalget og svage meningsmålinger. Derfor har DF spillet benhårdt ud om hjemsendelse af afviste asylansøgere og dømte kriminelle, vurderer han.

Spørgsmål: Står Kristian Jensen svækket?

- Det er en meget svækket Venstre næstformand. Kristian Jensen kan ikke blive en stærk Venstre-leder, hvis han ikke har et ordentligt forhold til Dansk Folkeparti, mener Hans Engell.