Engell: Pressechefs afskedssalut vil blive brugt mod S

Venstre har fået ny ammunition i debatten om, hvorvidt den socialdemokratiske etpartiregering er ved at politisere embedsmandsværket.

Det vurderer politisk kommentator Hans Engell, efter at Finansministeriets nu forhenværende pressechef Sigga Nolsøe om sin fratrædelse 29. februar skrev til Ritzau:

- Jeg kan bare sige, at det er en svær stilling at have, hvis man ikke er professionel socialdemokrat.