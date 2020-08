Engell: Papes udspil er en gave til Mette Frederiksen

Søren Pape Poulsens (K) udspil om at stemme ja til retten til tidlig pension med det krav, at det medfører skattelettelser, er en gave til statsminister til Mette Frederiksen (S).

- Det gør jo, at regeringen nu ikke alene er henvist til kun at føre forhandlinger med Dansk Folkeparti, men at de altså også har en flertalsmulighed sammen med konservative.

- Og for en regering er det jo altid en stor fordel, at den ikke er låst fast i forhandlinger med et parti, men at den har flere muligheder at spille på, siger Hans Engell.

Udmeldingen fra De Konservatives formand Søren Pape Poulsen kom tirsdag i Jyllands-Posten. Dermed har regeringen nu både mulighed for at lave flertal med De Konservative og Dansk Folkeparti. Hvis altså man samtidig kan få SF og Enhedslisten med i en aftale.

Hvis DF skal lægge stemmer til en ny tidlig pension for nedslidte, kræver partiet stramninger på udlændingeområdet. Det har formand Kristian Thulesen Dahl tidligere slået fast.

Eksempelvis vil partiet indføre et årligt loft over antallet af ikke-vestlige indvandrere. Samtidig skal ydelserne til udlændinge sættes ned, mener DF.

Selv om Papes udspil er en "kærkommen melding" for statsministeren, betyder det ikke nødvendigvis, at de kommende forhandlinger bliver lettere, vurderer Hans Engell.

- Der skal findes en løsning, som også Enhedslisten og SF kan acceptere, så det er alle, der kommer til at få og give noget, men det er jo det, politik består i.

Samtidig tror han, at statsministeren vil strække langt for at få retten til tidlig pension ført igennem.

- Det er jo den sag, hun har gjort til regeringens absolutte mærkesag.

- Det er en sag, der kan betyde, at hvis ikke hun kommer igennem, så udskriver hun valg, siger han.

Regeringen ventes at præsentere sit forslag til tidlig pension i løbet af august.