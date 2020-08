Engell: Også uden Rossen fastholder Mette F. linjen

Da statsminister Mette Frederiksen (S) efter valget sidste år overtog Statsministeriet, oprettede hun et nyt politisk sekretariat og ansatte sin højre hånd Martin Rossen som stabschef.

Det var for at for at styrke Statsministeriet, forklarede hun, men der blev også spekuleret i, om det i højere grad var for at give netop Martin Rossen - hendes mangeårige rådgiver - en helt afgørende rolle i regeringen.