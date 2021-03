Statsminister Mette Frederiksen (S) er blevet kritiseret for at ville indlede et samarbejde med Israel om coronavacciner. Statsministeren kan dog leve med kritikken, vurderer politisk kommentator Hans Engell. (Arkivfoto)

Engell: Mette F. har fat i den lange ende trods Israel-kritik

EU har været alt for langsom til at få gang i et effektivt system til at levere coronavacciner. Og danskerne vil bare gerne vaccineres hurtigst muligt.

Derfor giver det god mening, at statsminister Mette Frederiksen (S) i dag, torsdag, er i Israel for at mødes med landets premierminister, Benjamin Netanyahu, og Østrigs forbundskansler, Sebastian Kurz, vurderer politisk kommentator Hans Engell.

Også selv om Israel for mange er et kontroversielt valg som samarbejdspartner om vacciner.

- Jeg mener, at Mette Frederiksen har fat i den lange ende.

- Det, der optager danskerne i øjeblikket, er at blive vaccineret så hurtigt som muligt.

- Hvis man gerne vil diskutere situationen i Mellemøsten, så har vi en lang række andre foraer til at gøre det i. Jeg tror, at hun rammer helt rigtigt i forhold til at gå efter en strategisk plan for vaccineproduktion, siger Hans Engell.

Mette Frederiksen og regeringen har ellers fået verbale hug fra støttepartier som SF og Enhedslisten for at ville samarbejde med Israel. Landet bliver beskyldt for at udøve vaccineapartheid ved kun i meget begrænset omfang at få palæstinensere vaccineret.

Fra blå blok har bekymringen blandt andet handlet om, hvorvidt en eventuel kommende vaccinefabrik skal oprettes i statsligt regi.

Internationalt har samarbejdet mellem Danmark, Israel og Østrig også vakt opsigt. Torsdag kom der kritik fra det franske udenrigsministerium, der mener, at det sender et uheldigt signal at gå uden om det officielle EU-samarbejde om vacciner.

Men statsministeren kan leve med kritikken, vurderer Hans Engell.

- Mette Frederiksens vurdering er, at uanset at venstrefløjen tænker på palæstinenserne, og de blå tænker på det private erhvervsliv, så er hendes fokus på de danske vælgere.

- Og vælgerne kan konstatere, at vi stadig er nede på, at omkring tre procent er blevet vaccineret på nuværende tidspunkt, og der hersker stigende usikkerhed om, hvem der skal vaccineres før andre.

- Selv om det skrider frem, mangler vi stadig 97 procent af danskerne, som ikke er vaccinerede. Og meget af det har beroet på, at der ikke har været de tilstrækkelige tilførsler.

- Så Mette Frederiksen ser væk fra de udenrigs- og erhvervspolitiske komplikationer, der kan være i det, og styrer direkte efter at få tilført noget mere vaccine, siger Hans Engell.

Han mener også, at statsministeren kan feje international kritik væk, for "EU-Kommissionen har jo bevist, at de ikke kan levere noget".

Hans Engell regner med, at Mette Frederiksen har et langsigtet fokus på, at danskerne måske skal regne med fremover at skulle vaccineres mod corona på samme måde, som man kan blive vaccineret mod influenza.

Også derfor går hun ind i samarbejdet med Israel.

- Det er på mange måder dybt kontroversielt, men Mette Frederiksens udgangspunkt er, at det, danskerne har brug for, er vaccinen, og ikke diskussioner om situationen i Mellemøsten, siger Hans Engell.