Engell: Messerschmidts forfremmelse kan dæmpe kritikken

Det vurderer politisk kommentator Hans Engell, efter at det mandag er blevet offentliggjort, at Messerschmidt afløser Søren Espersen på posten.

Messerschmidt bliver dermed partiets næstkommanderende efter formand Kristian Thulesen Dahl.

- Det afgørende er, at det her samarbejde kan fungere. Der skal vi huske på, at det er to meget forskellige politikere, siger han om Messerschmidt og Thulesen Dahl.

Om der er plads til dem begge, vil tiden ifølge Hans Engell vise.

Siden DF ved seneste folketingsvalg mistede 21 mandater, har der været kritik af formand Kristian Thulesen Dahl.

For få dage siden gav netop Morten Messerschmidt et interview, som Hans Engell vurderede, var en udfordring af formanden.

Sådan blev det dog ikke opfattet af Kristian Thulesen Dahl selv, har han siden fortalt til Ritzau.

Efter mandagens udnævnelse ønskede Morten Messerschmidt over for TV2 News ikke at gå ind i, hvorvidt han er først i rækken til at efterfølge formanden.

Hans Engell vurderer dog, at udnævnelsen er tæt på at være til kronprins.

- Nu vælger partier ikke normalt en kronprins, men det her er selvfølgelig en væsentlig forfremmelse for Messerschmidt, lyder det.