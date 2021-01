Engell: Løkkes exit vanskeliggør Ellemanns genrejsning af Venstre

Det kommer på et "ualmindeligt ubelejligt" tidspunkt for Venstre, at den tidligere statsminister og tidligere partiformand Lars Løkke Rasmussen fredag aften har meddelt sin afgang fra partiet.

Ifølge Engell er det ubelejligt, fordi det sker, samtidig med at Inger Støjberg (V) er gået af som næstformand.

Ud over at Lars Løkke er tidligere statsminister og V-formand, er han og Inger Støjberg partiets absolut største stemmeslugere.

- Det kommer på et tidspunkt, som er ualmindeligt ubelejligt for Ellemann (V-formand Jakob Ellemann-Jensen, red.).

- Han står med problemer op til halsen i forbindelse med Støjberg-sagen, som jo slet ikke er afsluttet, og pludselig melder partiets største stemmesluger ved sidste valg (Lars Løkke Rasmussen, red.) sig ud.

- De er nu begge mere eller mindre på vej ud af partiet. Så det er Venstres to største stemmeslugere, der står på kanten af at være med i det parti, som for Løkkes vedkommende har været hans politiske hjem i over 40 år, siger Hans Engell.

Lars Løkke Rasmussen har valgt at træde ud af Venstre efter at have været medlem i 40 år.

I et opslag på Facebook skriver han fredag aften, at det ikke har været nogen nem beslutning.

Men han siger, at de seneste dages konflikt i Venstre omkring Inger Støjbergs afgang som næstformand har fået ham til at beslutte sig endeligt.

Ifølge Hans Engell er det ikke et udtryk for, at Løkke har mange politiske ligheder med Støjberg.

I stedet handler det om, at beslutningen om hendes afgang blev taget i forretningsudvalget. Det drager paralleller til sommeren 2019, da Løkke selv blev presset til at gå som formand.

Alligevel er Hans Engell overrasket over, at det er nu, Løkke vælger at melde sig ud, da han har luftet tanker offentligt om det siden august.