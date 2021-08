Engell: Kæmpe tab for venstre og Ellemann at miste Ahlers

- Mange har set ham som et alternativ, hvis Jakob Ellemann trækker Venstre ind i nogle store valgnederlag. Mange har set Ahlers som en fornyer, der kunne henvende sig til et moderne storbypublikum, siger han.

Og det er et kæmpe stort tab for Venstres folketingsgruppe, mener politisk kommentator Hans Engell.

Ifølge kommentatoren kan man spekulerer i, at Tommy Ahlers exit tegner et billede af større problemer i Venstre.

- Bag det her må ligge nogle problemer i Venstre, som er meget store. Når Ahlers vælger at stå af på Christiansborg, er det et fravalg af Ellemann.

- Han signalerer et eller andet sted, at han ikke tror på ham som en kommende statsminister.

- Det er et signal om, at Venstres problemer er meget større end som så.

Ifølge Engell er det også et stort tab for Venstres mulighed for at få indflydelse på Københavns Rådhus ved det kommende kommunalvalg.

- Mange har talt om, at hvis Venstre skulle have en chance for at bryde med det, der tegner til at blive et meget rød front på Københavns Rådhus ville Ahlers være ideel for det københavnske borgerlige segment.