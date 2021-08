Engell: Kæmpe tab for Venstre og Ellemann at miste Ahlers

- Mange har set ham som et alternativ, hvis Jakob Ellemann trækker Venstre ind i nogle store valgnederlag. Mange har set Ahlers som en fornyer, der kunne henvende sig til et moderne storbypublikum, siger han.

Og det er et kæmpe stort tab for Venstres folketingsgruppe, mener politisk kommentator Hans Engell.

Ifølge kommentatoren kan man spekulere i, at Tommy Ahlers' exit tegner et billede af større problemer i Venstre.

- Bag det her må ligge nogle problemer i Venstre, som er meget store. Når Ahlers vælger at stå af på Christiansborg, er det et fravalg af Ellemann.

- Han signalerer et eller andet sted, at han ikke tror på ham som en kommende statsminister.

- Det er et signal om, at Venstres problemer er meget større end som så.

Selv siger Tommy Ahlers i en skriftlig kommentar, at hans valg ikke har noget med Jakob Ellemann-Jensen eller partiets politiske linje at gøre.

- Venstre er klart på vej i den rigtige retning med stærkt fokus på klimakrisen, og hvordan den grønne omstilling kan bruges til at skabe nye job, siger han.

Det handler i stedet dels om hans oplevelse af, at politik handler for meget om spillet og for lidt om visionerne og idéerne.

Ifølge Hans Engell mister Venstre en vigtig politisk profil, fordi Ahlers er så anderledes.

- Han tænker ikke som normale politikere, der er vokset op i partiernes ungdomsorganisationer, er gået videre i apparatet og til sidst er havnet i folketinget og regeringen.

Ifølge Engell er det også et stort tab for Venstres mulighed for at få indflydelse på Københavns Rådhus ved det kommende kommunalvalg i november.

- Mange har talt om, at hvis Venstre skulle have en chance for at bryde med det, der tegner til at blive en meget rød front på Københavns Rådhus, ville Ahlers være ideel for det borgerlige segment i København.

I det hele taget mener Hans Engell, at det bliver spændende at se, hvilken vej Ahlers nu vil gå.

- Det bliver spændende, hvad han har tænkt sig. Fortsætter han i politik? Går han ind i Løkkes parti?

Selv har Ahlers meldt, at han stopper i Folketinget for at for igen at arbejde med iværksætteri. Han forbliver dog medlem af Venstre.