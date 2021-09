Engell: Indisk møde med dronningen kan være milliarder værd

Et besøg, der potentielt kan være milliarder af kroner værd.

- Dronningen indgår bestemt ikke i programmet, hver gang der kommer udenrigsministre på besøg. Hun stiller op, når vi taler om lande, hvor Danmark har rigtig store interesser. Det kan for eksempel være økonomisk eller sikkerhedspolitisk.

- Det er et signal til Indien om, at Danmark tillægger besøget den allerstørste betydning, og at vi spiller vores stærkeste kort, lyder det.

Senest tog dronningen imod den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken. Det skete i maj i år.

Lørdagens indiske besøg understreger ifølge Hans Engell, at Danmark har store erhvervsmæssige ambitioner i forhold til samarbejdet med Indien.

Både på det grønne område, men også på det sundhedsmæssige.

Sidste efterår indgik Danmark en aftale om et grønt strategisk partnerskab med Indien. Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde dengang, at den kan fordoble vareeksporten til Indien.

- Indien har i disse år fokus på områder, hvor dansk erhvervsliv har spidskompetencer. Det er alt, der knytter sig til grøn teknologi, klimaudvikling og på sundhedsområdet.

- Derfor er det et besøg, der kan være milliarder af kroner værd, og dermed er dronningen klar til at rykke ud, lyder det.

Forholdet mellem Danmark og Indien er i bedring efter at have lidt under Niels Holck-sagen, som begyndte i 1995, da danskeren leverede våben til en oprørsgruppe.

Indien mener, at det var støtte til terrorister, og har flere gange uden held krævet ham udleveret til retsforfølgelse.

Ifølge Hans Engell har det en stor symbolsk værdi, at der nu er planlagt et møde med statsoverhovedet for et gammelt monarki, som Danmark er.

- Det er en blanding af symbolværdi og politisk signal, og så har det den kontante fordel, at dronningen er dygtig til at åbne døre, også for dansk erhvervsliv, siger han.