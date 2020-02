Engell: Formandsstolen begynder at ryste under Josephine Fock

Josephine Fock har haft en hektisk første måned som politisk leder for Alternativet. Lørdag blev hun i dagbladet Information hårdt kritiseret for sin ledelsesstil. (Arkivfoto)

Det er en meget betændt situation for Alternativets nyvalgte politiske leder, Josephine Fock, at hendes ledelsesstil lørdag blev massivt kritiseret i Information.

Det vurderer politisk kommentator Hans Engell.

- Det er dybt alvorligt for Josephine Fock, og jeg mener, at hendes formandsplads altså begynder at ryste.

- Der er lagt op til et virkelig dramatisk landsmøde i maj, når Alternativet mødes, siger han.

Josephine Fock blev 1. februar efter kampvalg valgt til at efterfølge Uffe Elbæk som Alternativets leder.

Det skete ved et ekstraordinært landsmøde, og allerede 23. og 24. maj afholder partiet sit ordinære landsmøde.

I den seneste tid har der været beskyldninger om en ubehagelig ledelsesstil rettet mod Josephine Fock, som i 2013 var med til at stifte Alternativet, og som fra 2015-2018 sad i Folketinget.

Information har talt med 23 kilder, som på den ene eller anden måde var i kontakt med Josephine Fock i hendes tid som folketingsmedlem.

Flere anonyme kilder beskylder hende for at have overfuset andre og ved flere lejligheder at have rusket fysisk i folk.

Alternativets hovedbestyrelse vil i næste uge holde møde med Josephine Fock og drøfte beskyldningerne mod hende.

- Meget tyder på, at balladen internt i Alternativet fortsætter. Og det er også tydeligt, at Fock ingen støtte får fra Uffe Elbæk.

- Det er ikke sådan, at den afgåede formand på nogen måde leverer støtte. Han tier fuldstændig, og dermed bekræfter han jo nærmest, hvad en del af dem siger, siger Hans Engell.

Ingen af Alternativets fem medlemmer af Folketinget, herunder den nu tidligere politiske leder, Uffe Elbæk, støttede Josephine Fock som Elbæks afløser.

Folketingsgruppen pegede i stedet på folketingsmedlem Rasmus Nordqvist, men han blev ikke valgt og forlod derefter posten som politisk ordfører.

I næste uge venter altså et møde med hovedbestyrelsen.

Hans Engell vurderer, at mødet giver Josephine Fock visse muligheder for at tage styringen, såfremt det lykkes for hende at overbevise hovedbestyrelsen om, at hun vil levere en anden ledelsesstil.

- Men det ændrer ikke på, at det er dybt alvorligt, når et partis ledelse indkalder den nyvalgte formand til en samtale, fordi der er en stribe anonyme, men for Information velkendte, kilder, som går hårdt til angreb, siger Hans Engell.

Jesper Callesen, der er talsperson for hovedbestyrelsen i Alternativet, oplyste fredag til TV2, at "det er hovedbestyrelsens holdning, at ruskeri og krænkende adfærd er uforeneligt med Alternativets værdier og grundlag og i øvrigt også almindelig omgang mellem kolleger og i samfundet generelt".

Jesper Callesen oplyser søndag til Ritzau, at han henviser til udtalelsen til TV2 og ikke har yderligere tilføjelser.

Josephine Fock har over for Information afvist at kommentere de konkrete anklager. Hun er søndag ikke vendt tilbage på Ritzaus henvendelse.