Engell: Fock er det sikre valg som Alternativets leder

Valget blev afgjort efter tre runder med afstemninger. Der var i alt seks opstillede kandidater.

- Alternativet har satset på det sikre og det prøvede. Det er tydeligt, de har valgt en, som de kender, som i sin tid var med til at stifte partiet, siger Hans Engell.

Hans Engell mener, at partiet med Josephine Fock får en leder, som gerne vil "seriøs politik".

- Hun arbejder for at få indflydelse, og hun vil være en, der arbejder for, at Alternativet kommer til at ligne andre partier mere, siger Hans Engell.

- Spørgsmålet er, om hun kan skabe den forandring eller fornyelse, der er brug for, tilføjer han.

Hans Engell peger på, at Josephine Fock er mere resultatorienteret, og at hun i højere grad vil arbejde for at sætte præg på forlig og forhandlinger end sin forgænger, Uffe Elbæk.

Men at Alternativet med den nye politiske leder kommer til at ligne de andre partier på venstrefløjen mere, er dog ikke nødvendigvis en fordel, siger han.

- En af de største udfordringer bliver at vise vælgerne, at hun ikke bare er en anden udgave af Socialdemokratiet og SF. Hun skal bevise, hvad det er, hun kan, som Socialdemokratiet ikke kan, siger Hans Engell.

Også internt i partiet får den nye politiske leder meget at kæmpe med, mener Engell. Og det bliver svært, så længe hun ikke sidder i Folketinget, pointerer han.

- Internt vil hun få store udfordringer med at samle partiet. Hun skal vise, at hun kan lede, og det bliver ikke nemmere af, at hun ikke sidder på Christiansborg hver dag, siger han.

Hans Engell sammenligner med Søren Pape Poulsen, der er formand for De Konservative. Han blev også partiets formand, mens han var lokalpolitiker - og altså ikke sad i Folketinget.

Til gengæld gik der blot måneder, før der var folketingsvalg, og Søren Pape Poulsen blev valgt ind. I Josephine Focks tilfælde kan der være tale om flere år. Der skal senest afholdes valg i juni 2023.

- 3,5 år er rigtig, rigtig lang tid. Især når der er tale om et parti, der kæmper for, om det overhovedet kan overleve det kommende folketingsvalg, siger Hans Engell.