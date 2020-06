Engell: Ellemann skal nu bruge alle kræfter som politisk leder

Jakob Ellemann-Jensen (V) har torsdag trukket sig som gruppeformand for Venstre. Det er et ønske om at kunne koncentrere sig mere om at gøre sig gældende politisk, der er årsag til beslutningen.

- Der er ikke noget egentlig blåt alternativ til Mette Frederiksens (S) regering i dag.

- Det er klart, at så er Jakob Ellemann-Jensen nødt til at bruge alle kræfter på den opgave de kommende år. Det her er et udtryk for, at han skal gøre sig mere gældende politisk, siger Hans Engell.

Hans Engell peger på, at Ellemann-Jensen ikke længere kan bruge tid på at varetage opgaverne som gruppeformand, når han også skal gøre sig gældende som statsministerkandidat for blå blok.

- Han skal bruge tid på at styrke det blå samarbejde. I øjeblikket fungerer det blå samarbejde overhovedet ikke. Han skal koncentrere sig om det politiske.

- Han kan ikke sidde og bruge tid på at fordele kontorer og aftale møder i udvalg, siger Hans Engell.

Ellemann-Jensen blev noget overraskende formand for folketingsgruppen i september sidste år, mens han altså også var formand for partiet.

Venstre oplevede en kaotisk periode efter folketingsvalget med interne stridigheder.

Ifølge Jakob Ellemann-Jensens egen forklaring er der nu ro i partiet, hvilket er årsagen til, at han trækker sig.

Hans Engell siger, at det er en minimumsopgave for en partiformand.

- Der er ingen partiformænd, der kommer frem på scenen ved at sige, at nu er der ro og samling.

- For en oppositionsleder og en statsministerkandidat handler det om at bringe sig i stilling til at overtage Statsministeriet, siger Hans Engell.

Ifølge kommentatoren er mange af opgaverne løbende blevet overdraget til gruppenæstformand Karsten Lauritzen (V). Han ser også ham som den mest oplagte kandidat til at overtage posten som gruppeformand i Venstre.

- Lauritzen har været udset den her plads ganske længe. Der vil også i Venstres folketingsgruppe være bred opbakning til ham. Jeg er sikker på, at han bliver formand, ellers ville jeg være meget overrasket, siger Engell.

Folketingsgruppen vil udpege en ny gruppeformand på tirsdag. Det er gruppeformanden, som leder gruppemøderne og konkluderer partiets holdning til et bestemt emne.