Engell: DF-formands ord er koldt vand i hovedet på Samuelsen

- Med sine udtalelser melder Thulesen Dahl ud, at DF ikke har noget tidspres og ikke vil lade sig true til at forhandle en skatteaftale på plads på rekordtid.

- Samtidig er det et tegn på, at DF ikke vil acceptere, at der løbende kommer meldinger ud om, hvad der bliver forhandlet om bag de lukkede døre, som LA har gjort.

- Den måde at forhandle på er hverken Dansk Folkeparti eller de andre regeringspartier vant til, siger Engell.

I sit ugebrev mandag meldte Thulesen Dahl ud, at Dansk Folkeparti ikke har lovet regeringen, at man vil forhandle en ny skatteaftale på plads, der indeholder "historisk store skattelettelser".

Heller ikke, at en mulig skatteaftale nødvendigvis er klar, før finansloven skal vedtages.

Et krav som Liberal Alliance har stillet, hvis partiet skal stemme for den finanslov, som regeringen og DF blev enige om i fredags.

LA's trussel om ikke at stemme for finansloven blev ligeledes kaldt grotesk i DF-formandens ugebrev.

Ifølge Hans Engell er Thulesen Dahls udmeldinger et tegn på, at forhandlingerne mellem regeringen og DF befinder sig i en yderst kritisk tilstand.

- De helt grundlæggende forudsætninger for at lave en aftale - et fælles mål og en gensidig tillid - synes ikke at være til stede.

- Denne uge kan lige så godt ende med, at det hele falder på gulvet, som det kan ende med et forlig, siger Hans Engell.

Regeringen og Dansk Folkeparti mødes mandag klokken 14:30 i Statsministeriet til forhandlinger om nye aftaler på skatte- og udlændingeområdet.