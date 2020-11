De danske gartnerier er blandt de brancher, der bruger meget energi, og som derfor kan se frem til at blive ramt særlig hårdt af regeringens planer om en grøn skattereform. Højere afgifter på energi er et bærende element i reformudspillet.

Energitunge erhverv frygter grøn reform

Regeringens udspil til en grøn skattereform får kritik for at ramme nogle få energitunge erhverv særligt hårdt. Gartnerier er blandt de brancher, der vil bløde.

Et væsentligt element i reformen er forhøjede afgifter på energi, og det vil ifølge Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri, skabe problemer for flere danske virksomheder med et højt energiforbrug.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her