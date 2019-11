Energinet om at kabellægge mere: Det er aldrig prøvet før

Sådan lyder det torsdag på en teknisk høring, der er indkaldt til, fordi konklusionerne om, hvor meget der kan kabellægges, er draget i tvivl.

Borgere langs ruten vil gerne slippe for masterne, men Energinet, der driver elnettet, har i forvejen planlagt at kabellægge en stor del, lyder det.

- Vi var blandt pionererne med lange vekselsstrømskabler. Energinet er glade for innovative løsninger, og vi vil meget gerne presse de tekniske grænser for, hvad der kan lade sig gøre med transmissionsnet, siger Henrik Riis, administrerende direktør for eltransmission i Energinet.

Han understreger, at der ikke er noget referenceprojekt på verdensplan.

Det statslige Energinet konkluderede sidste år, at maksimalt 15 procent af de planlagte 400 kV-ledninger fra Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse kan lægges i jorden.

En højere andel vil blive for dyr og øge sandsynligheden for forsyningssvigt, men det er dog muligt, hvilket særligt Jyllands-Posten har beskrevet.

Der er dog grænser ifølge Energinet.

- Når det er sagt, så handler det her ikke om, at vi skulle lave en teoretisk udlægning af, hvad vi kunne bygge en gang. Et kriterie er, at anlægget skal kunne virke, have en rimelig levetid og stå færdigt i 2023, siger Henrik Riis.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) udtalte på et samråd i september, at det ikke er teknologisk muligt at grave forbindelsen ned, og at han virkelig har "tryktestet det her i mit system".

Flere professorer har dog i medierne rejst tvivl om sagen, hvorfor der er indkaldt til en høring. Det fremhæves flere gange torsdag, at Danmark har et af de absolut bedste elnet i verden med den højeste forsyningssikkerhed.

De 15 procent kabellægning er i forvejen banebrydende, lyder det endnu engang fra Energinet.

- Vi tror, at vi kan skubbe vidensniveauet og tilvejebringe de 15 procent inden 2023. En yderligere stramning vil gøre, at vi ikke kan leve op til at drive elsystemet sikkert, siger Christian Flytkjær, chefanalytiker for eltransmission i Energinet.