Endnu et vinkup i København: Tyve vidste hvad de skulle tage

To københavnske restauranter blev i weekenden udsat for tyveri af eksklusive vine.

Mandag kom det frem, at indbrudstyve havde været på spil i restauranten formel B på Frederiksberg. Her blev stjålet vine til en anslået værdi af op mod 1,5 millioner kroner.

Og onsdag oplyser restaurant Sushi Anaba, der ligger i Nordhavn, at den har fået stjålet store mængder champagne og vine. Det skriver Berlingske og Politiken.

Anaba serverer luksus-sushi. Ejeren, Mads Battefeld, skriver i et opslag på Instagram, at vinene er blevet stjålet af "nogen, der desværre har kendskab til vine og vidst, hvad de skulle tage".

- Chancerne for, at det kommer tilbage, er nok ikke særlig store, men hvis der skulle være nogen, der har kendskab til noget i omløb eller har set noget mistænksomt ude i Nordhavn fra lørdag til tirsdag, må I meget gerne kontakte os, skriver Mads Battefeld.

Restauranten har blandt andet fået stjålet champagner og vine af mærker som Taittinger, Pol Roger, Krug og Pierre Jouët.

Det fremgår ikke af opslaget, hvor stor en værdi vinene anslås at have. Ligeledes fremgår det ikke, hvordan tyvene brød ind.

Da formel B blev ramt af indbrud, brød tyvene ind i naboejendommen og slog hul i væggen ind til restaurantens vinkælder. Her tog de omkring 50-60 dyre vinflasker.

Det vides ikke, om der er sammenhæng mellem de to indbrud. Københavns Politi oplyser til Berlingske, at der for nuværende ikke er spor, der tyder på en sammenhæng. Men det undersøges, om de to indbrud kan hænge sammen.