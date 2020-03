Artiklen: Endnu et særfly skal få strandede danskere hjem fra Kosovo

Endnu et særfly skal få strandede danskere hjem fra Kosovo

Det er en god idé at købe billet nu, hvis man er interesseret i at få plads på fly til Malmø, lyder det.

Stadig flere danskere får hjælp til at komme hjem efter at være strandet rundt omkring i verden.

Fredag 3. april vil et særfly afgå fra Kosovos hovedstad, Pristina, til Malmø i Sverige. Og der vil være god mulighed for, at danskere kan komme med på dette fly.

Det oplyser den danske ambassade i Østrig på Twitter.

Ambassaden skriver, at alle, der er interesseret i at få plads på flyet, allerede nu skal henvende sig til flyselskabet Air Prishtina.