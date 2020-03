Ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod (S) arbejder det danske udenrigsministerium fortsat på at finde løsninger, der skal bringe de strandede danskere hjem. (Arkivfoto).

Artiklen: Endnu et fly skal få strandede danskere hjem fra Kosovo

Det er en god idé at købe billet nu, hvis man er interesseret i at få plads på fly til Malmø, lyder det.

Stadig flere danskere får hjælp til at komme hjem efter at være strandet rundt omkring i verden.

Fredag 3. april vil et fly afgå fra Kosovos hovedstad, Pristina, til Malmø i Sverige. Og der vil være god mulighed for, at danskere kan komme med på dette fly.

Det oplyser den danske ambassade i Østrig på Twitter.

Ambassaden skriver, at alle, der er interesseret i at få plads på flyet, allerede nu skal henvende sig til flyselskabet Air Prishtina.

Meldingen kommer på et tidspunkt, hvor tusindvis af danskere forsøger at komme til Danmark.

Imens er mange lande er lukket ned på grund af frygt for, at coronavirus vil sprede sig yderligere.

Udenrigsministeriet oplyser til TV2, at der på nuværende tidspunkt er 2346 personer på ministeriets kriseliste. Det er danskere, som gerne vil have myndighedernes hjælp til at komme hjem.

Det er særligt i Sydamerika og Asien, at mange danskere er standede.

Natten til lørdag meddelte Udenrigsministeriet, at 22 danskere er på vej til Europa fra Peru.

Syv er kommet med et tysk fly til Frankfurt i Tyskland, mens de 15 andre er om bord på et østrigsk fly med kurs mod Wien.

Derudover 105 danskere på vej til København fra Filippinerne, hvor det ventes, at de lander lørdag aften.

Lørdag formiddag udtaler udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at ministeriet fortsat arbejder på at finde løsninger for de danskere, der er strandet rundt omkring i verden.

- Det er svært. Det vil tage tid. Men der må ikke herske tvivl om, at det er vores største prioritet. Til dem vil jeg gerne sige: I er ikke glemt, I er ikke efterladt. Vi arbejder på at finde løsninger, siger han i et skriftligt svar.

Ifølge Udenrigsministeriet er der fortsat omkring 300 danskere, der er strandet i Peru alene.

Myndighederne arbejder på at få et dansk fly til at hente dem hjem, lyder det endvidere fra Udenrigsministeriet lørdag.

De strandede danskere skal selv betale for flybilletten. Billetprisen varierer, alt efter hvor i verden man befinder sig.