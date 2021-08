Endnu et fly med evakuerede sætter kurs mod København

Flyet lettede omkring klokken 04.10 lokal tid og forventes at lande i Københavns Lufthavn cirka klokken 09.20 fredag formiddag.

Et fly med evakuerede fra Afghanistan er natten til fredag lettet fra lufthavnen i Dubai med kurs mod Københavns Lufthavn.

Også natten til torsdag lettede et fly med evakuerede fra Afghanistan fra lufthavnen i Dubai. Først efter flyet var lettet, ville Udenrigsministeriet oplyse, hvor mange og hvilke evakuerede der var om bord på flyet. Det var blandt andet af sikkerhedsmæssige hensyn.

Natten til fredag har det dog ikke været muligt at få lignende oplysninger om det nyligt lettede fly, på trods af at flyet er gået på vingerne.

Der står dog klart, at der er tale om evakuerede. Danmark evakuerer blandt andre afghanere, der har arbejdet for den danske ambassade, og deres familier.

Dem, som Danmark har evakueret fra Afghanistan, er blevet fløjet fra den afghanske hovedstad, Kabul, til hovedstaden Islamabad i nabolandet Pakistan.

Pakistan har lovet Danmark at bistå i arbejdet med at få evakueret blandt andet lokalt ansatte, tolke, der har arbejdet for den danske stat, og ansatte på den danske ambassade i Kabul.

Udenrigsministeren fra Pakistan har tidligere sagt, at hjælpen omfatter 431 afghanere.

Torsdag landede to fly med evakuerede fra Afghanistan i Københavns Lufthavn.

Det første landede om morgenen med 84 evakuerede, der primært var tolke og lokalt ansatte i Afghanistan.

De blev kørt til Center Sandholm i Nordsjælland, der skal huse de afghanere, der er blevet evakueret, i den kommende tid.

Danmark har i løbet af denne uge været i gang med at evakuere folk fra Afghanistan, efter at den militante islamistiske bevægelse Taliban søndag trængte ind i Kabul og definitivt overtog magten i landet.

På et doorstep torsdag eftermiddag sagde udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at Danmark torsdag har evakueret over 300 personer fra Afghanistan ved flere flyvninger.