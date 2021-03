Artiklen: Britt Bager skifter fra V til K for at få mere harmoni og frirum

Britt Bager skifter fra V til K for at få mere harmoni og frirum

Folketingsmedlem Britt Bager forlader Venstre og skifter til De Konservative.

Hun har tidligere været politisk ordfører for Venstre.

Britt Bager er ikke den første i denne folketingssamling, som forlader Venstre.

Tidligere statsminister og V-formand Lars Løkke Rasmussen samt tidligere minister og V-næstformand Inger Støjberg er de to mest prominente, som har forladt Venstre. Begge er i øjeblikket løsgængere.

Tidligere i den igangværende valgperiode er også Marcus Knuth skiftet fra Venstre til De Konservative.

Britt Bager mener, at Venstre ikke længere vægter de nationale, borgerlige værdier højt nok.

- Jeg skifter primært, fordi jeg synes, at Venstre er blevet mere liberalt, end det er borgerligt. Jeg har altid sagt, at jeg er borgerlig, før jeg er liberal, siger Britt Bager.

Hun kritiserer blandt andet Venstre for at stå uden for politiforliget. Og desuden mener Britt Bager, at Venstre hellere vil lave udlændingepolitik med De Radikale end med de andre borgerlige partier.

Britt Bager var et af ni V-medlemmer, som tidligere i år stemte imod en rigsretssag mod Støjberg.

Desuden var Britt Bager uforstående over for, at Venstre sidste år meddelte, at hun per 1. oktober 2021 ikke længere skulle være statsrevisor. Den post skulle Troels Lund Poulsen (V) have i stedet for, selv om Britt Bager selv gerne ville have fortsat.

SPØRGSMÅL: Har dit skifte noget med Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen at gøre?

- Jeg glæder mig til at komme ind i en harmonisk folketingsgruppe, og jeg glæder mig rigtig meget til at arbejde sammen med Søren Pape (K-formand, red.).

- Jeg ser en anden arbejdskultur hos De Konservative, og jeg ser, at Papes ledelsesstil giver mere frirum for den enkelte ordfører til at agere, siger Britt Bager.

SPØRGSMÅL: Har der ikke været, eller er der ikke harmoni i Venstre folketingsgruppe?

- Jeg ønsker ikke at smække med døren, men lukke den stille og roligt for at åbne en ny.

- Jeg har længe overvejet, hvad jeg skulle, og det her en meget svær beslutning. Jeg ønsker Ellemann og Venstres folketingsgruppe held og lykke, siger hun.