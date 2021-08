Endnu en person tog evakueringsfly trods dansk udvisning

Politiet har anholdt og sigtet en mand for at overtræde indrejseforbud i forbindelse med evakuering fra Kabul.

Endnu en mand, der er ankommet med evakueringsfly fra Afghanistan til Danmark, er anholdt. Han er sigtet for at have overtrådt et indrejseforbud.

Senere tirsdag vil han blive fremstillet i grundlovsforhør, oplyser Københavns Politi. Det vil formentlig ske omkring klokken 11.30 i Dommervagten ved Københavns Byret, men tidsplanen er ikke lagt helt fast.

Mandag blev en 23-årig mand varetægtsfængslet i 24 dage for at have rejst til Danmark med evakueringsfly fra Kabul, selv om han ved en dom sidste år blev udvist for bestandig.

Den seneste anholdelse skete natten til tirsdag kort før klokken 03.30. Manden landede i Kastrup Lufthavn efter at have rejst med evakueringsfly fra Kabul via Pakistan.

Politiet ønsker ikke at oplyse alder på den anholdte, ligesom det heller ikke er muligt at få at vide, hvad manden er blevet dømt for - eller hvornår.

Dog kan Københavns Politi fortælle, at mandens indrejseforbud gjaldt til 2023.

Han blev anholdt i forbindelse med en kontrol i lufthavnen ved ankomst. Her står blandt andre betjente klar til at undersøge de evakueredes oplysninger nærmere.

Den 23-årige mand, der mandag blev sendt bag tremmer, kom til Danmark søndag. Han havde hverken pas eller andre id-papirer på sig og havde brugt sin brors navn for at komme om bord på flyet, lyder det i sigtelsen mod ham.

Ved Østre Landsret blev han sidste år idømt et forbud mod at rejse ind i Danmark nogensinde igen, og derfor blev han anholdt, så snart politiet fik styr på hans rigtige identitet i forbindelse med kontrollen i lufthavnen.

I landsretten blev han straffet med knap fire års fængsel og udvisning for at have været i besiddelse af skydevåben. Han har også haft tilknytning til den forbudte bande Loyal To Familia.

Han blev i juli 2021 sendt ud af landet via Istanbul i Tyrkiet.

Godt en måned senere havde han dog igen dansk jord under fødderne, da han ankom med et af flere evakueringsfly, som i den seneste tid har fløjet danskere og afghanere, som for eksempel har arbejdet for danske styrker, ud af det kriseramte Afghanistan.