Endnu en mistænkt er anholdt for drab på rocker i Brabrand

Politiet har anholdt en 21-årig mand, som mistænkes for at have deltaget i knivdrabet på den 42-årige Mohammad Al-Zerjawi på Lenesvej i Aarhus-forstaden Brabrand natten til den 23. juli.

Manden fremstilles torsdag eftermiddag i et grundlovsforhør i Retten i Aarhus. Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 21-årige blev allerede sigtet for drab 21. august og varetægtsfængslet in absentia - altså uden at være i politiets varetægt. På det tidspunkt forlød det, at han formentlig befandt sig i udlandet.

Med fængslingen kunne han efterlyses internationalt.

Foruden drab er han sigtet for drabsforsøg, grov vold og trusler. Disse sigtelser skyldes, at han ifølge politiet - ud over at overfalde drabsofferet - stak to mænd på 23 og 28 år med en kniv samme sted i Brabrand.

I alt fire mænd er mistænkt for at stå bag drabet, og i forvejen er en 26-årig mand fængslet i sagen. En 24-årig og en 25-årig mand er på fri fod.

Manden, der fremstilles i grundlovsforhør i Aarhus, meldte sig selv til politiet torsdag morgen.

Drabsofferet, Mohammad Al-Zerjawi, var en del af rockergruppen Satudarah.

På tidspunktet for drabet i Brabrand havde politiet i Aarhus travlt med at efterforske et andet drab. En 25-årig mand var om aftenen den 22. juli blevet dræbt af to skud ved Jydsk Væddeløbsbane.

Og fem dage tidligere var en 31-årig mand blevet stukket med en kniv og påkørt af en bil på Inger Christensens Gade i Brabrand. Han overlevede.

Nogle uger senere - den 6. august - blev en 22-årig mand fundet dræbt af skud i en bil, der var parkeret i Vårkjærparken i Viby.

Drabssagen fra Jydsk Væddeløbsbane har foreløbig ført til én varetægtsfængsling, mens en mand er sigtet og fængslet for den forsætlige påkørsel og knivoverfaldet i Brabrand.

Ingen er anholdt i drabssagen fra Viby.

Anklagemyndigheden vil anmode om, at grundlovsforhøret torsdag eftermiddag holdes bag lukkede døre.