Endnu en mand er sigtet efter flugt med indbagte pistoler

Endnu en person er sigtet i forbindelse med en opsigtsvækkende fangeflugt fra psykiatrisk afdeling på sygehuset i Slagelse i november. Den sigtede sad i forvejen fængslet i en anden sag.

Ved flugten blev en 24-årig bandefigur befriet fra den psykiatriske afdeling. Hans fætter formåede at smugle to pistoler ind i en kage i forbindelse med et besøg.